Widgetized Section

Scattata profilassi antibiotica per familairi bambino colpito da meningite a Busto Arsizio

VARESE, 22 dicembre 2016 –Proseguono le attività di ATS Insubria relative all’iter previsto per i casi di meningite, come quello segnalato a Busto il 19 dicembre, che ha coinvolto un bimbo di 4 anni.

E’ scattata immediatamente la profilassi antibiotica per i familiari, avviata in collaborazione tra ATS Insubria – ex ASL e ASST Valle Olona – Ospedale di Busto. È stata poi programmata per martedì 20 dicembre anche la profilassi per i bambini, gli insegnanti e il personale amministrativo della scuola dell’Infanzia, frequentata dal piccolo colpito da meningite.

Inoltre, come previsto dal protocollo individuato per affrontare in sicurezza queste situazioni, é stata inviata una comunicazione ai pediatri per attivare la sorveglianza sanitaria, ovvero un periodo di 10 giorni in cui i pediatri sono ancora più attenti ai casi che potrebbero rivelarsi sospetti.

La situazione è attualmente sotto controllo, essendo stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari.

ATS Insubria invita i genitori a seguire i calendari vaccinali tanto per le vaccinazioni obbligatorie, quanto per quelle definite “facoltative” che di fatto sono raccomandate e particolarmente caldeggiate come strumento principale per difendersi da malattie infettive. Nel caso in cui i genitori rilevassero che, per qualsiasi motivo non è stato osservato il calendario vaccinale, è bene che si mettano in contatto con i pediatri, i medici curanti, i centri vaccinali o i seguenti numeri verdi ai quali è possibile far riferimento anche per dubbi o approfondimenti:

Sede territoriale di Varese: 800769622 – da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

Sede territoriale di Como: 800187551

da lunedì a venerdì dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30

ATS Insubria ha predisposto una Guida alle Vaccinazioni – in allegato – mentre Regione Lombardia ha dato avvio proprio in questi giorni ad una campagna di sensibilizzazione: Vaccini. Informarsi bene non fa male à sito: Wikivaccini.com