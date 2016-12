Widgetized Section

I 90 anni della preside Matilde Brumana

VARESE, 22 dicembre 2016- Una quarantina di persone, docenti e non, si sono trovate ieri sera per festeggiare I 90 anni di Matilde BRUMANA storica preside della scuola media “A. Frank” di Varese. Per decenni è stata un punto di riferimento esemplare per dedizione e rigore. Chi l’ha conosciuta ricorda il suo temperamento risoluto, a volte anche burbero, ma sempre improntato a stimolare e sollecitare tutti, personale e studenti, a dare sempre il meglio si sé. I partecipanti, quasi tutti ex docenti avvicendatisi nell’arco della sua lunga carriera scolastica, l’hanno affettuosamente festeggiata tra ricordi e aneddoti. Per l’incontro si è emblematicamente scelto il ristorante “La vecchia cantina” di Bizzozero il cui titolare Cristian Calò ha ben conosciuto la Preside Brumana per essere stato alunno della sua scuola.